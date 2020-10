Arresto di un latitante da parte degli agenti della Squadra Mobile

Aveva messo a segno numerosi truffe in tutta Italia. Si era specializzato in quelle on line e numerose sono state le vittime che, dopo il versamento di denaro per l’acquisto di apparecchi elettronici, in particolare cellulari, non ricevevano il prodotto pagato. Nel 2017, il truffatore, un tarantino di 44 anni, è stato individuato e denunciato in occasione di un raggiro ai danni di un giovane veneto che come le altre vittime dopo aver comprato on line un telefono cellulare non ne aveva più avuto traccia.

Dopo la successiva condanna ad una pene detentiva da parte dell’Autorita Giudiziaria di Rovigo, il 44enne si era reso irreperibile sull’intero territorio Nazionale. Il personale della Squadra Mobile, appresa la notizia, ha avviato mirate indagini, riuscendo a scovare l’uomo in un appartamento di Monteparano. Il ricercato, accompagnato negli Uffici della Questura di Taranto, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della sua pena.

Correlati

Commenta l'articolo: