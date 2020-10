Architetti: Open, Studi Aperti 2020 in diretta Facebook

Questa sera, venerdì 30 ottobre, dalle ore 18 alle ore 20, in diretta Facebook dalla Pagina social dell’Ordine (https://www.facebook.com/architettitaranto/) si terrà un dialogo a più voci dal titolo “Essere Progetto”, organizzato dalla Commissione Cultura ed Eventi dell’Ordine, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Open. Studi Aperti 2020”, quest’anno sensibilmente ridimensionata sia a livello locale che nazionale a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19 e delle nuove restrizioni per tutte le manifestazioni in luoghi pubblici e privati.

L’Ordine Architetti PPC ha deciso comunque di partecipare anche se in modalità digitale attraverso una collettiva di architetti.

Coerentemente con il tema della manifestazione nazionale e della Festa dell’Architetto (anch’essa rinviata al mese di gennaio) e partendo dall’esperienza che alcuni nostri Colleghi hanno avuto, per il secondo anno consecutivo, con il Progetto “Abitare il Paese, la cultura della domanda”, durante la diretta Facebook di questa sera sarà analizzato il ruolo dell’architetto e la sua importanza nella progettazione dello spazio scuola studiato seguendo i bisogni dei fruitori.

Il titolo dell’evento infatti è: “Essere progetto” dove la parola “essere” è intesa sia come essere, ossia esistere, essere presenza e sia come “farsi” progetto, trasformarsi in un mezzo attraverso cui si esprimono i concetti. La scuola ai tempi della pandemia, i nuovi spazi della formazione, progetti e buone pratiche saranno al centro di un confronto tra operatori della scuola e professionisti del progetto. Una riflessione su come sta cambiando la figura dell’architetto nell’ambito dell’inclusione scolastica. Un tema, quello di quest’anno, che vede tutti particolarmente coinvolti come professionisti, come educatori, come genitori.

Sarà possibile intervenire in diretta attraverso collegamenti e/o messaggistica.

