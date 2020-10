A Martina Franca 2 consiglieri comunali aderiscono a Fratelli d’Italia

I consiglieri comunali di Martina Franca, l’avvocato Giulietta Marangi e il dottor Eligio Pizzigallo, aderiscono ufficialmente a Fratelli D’Italia.

La scelta di entrare in un partito, per i due esponenti del civismo martinese, è maturata con l’intento di far confluire energie e impegno civico all’interno di un’organizzazione strutturata e organica dentro la quale poter accrescere il confronto politico. Sia l’avvocato Marangi che il dottor Pizzigallo sono sempre stati vicini al centrodestra, per cui il loro approdo naturale oggi è Fratelli d’Italia, riconoscendosi entrambi nei valori politici rappresentati e portati avanti da Giorgia Meloni, leader di una destra moderna e competitiva. Inoltre i due consiglieri comunali di Martina Franca hanno avuto modo di collaborare in questi anni con il consigliere regionale Renato Perrini, la cui costante attenzione verso il territorio martinese ha prodotto un lavoro assiduo e proficuo per la città.

Per queste ragioni l’avvocato Marangi e il dottor Pizzigallo sono lieti di ufficializzare la loro adesione a Fratelli D’Italia, fiduciosi di poter meglio incidere, anche grazie all’impegno sinergico con Renato Perrini e Giorgia Meloni, all’interno del consiglio comunale di Martina Franca come rappresentanti di questo grande partito.

