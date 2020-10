E’ stato raggiunto da 4 colpi di pistola alle gambe un 30enne pregiudicato di Taranto, vittima di un agguato verificatosi la scorsa notte tra via Capecelatro e via Messapia. L’uomo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 e non corre pericolo di vita. La polizia indaga per risalire agli autori e al movente.

