Salva coetaneo vittima di bullismo, ragazza tarantina riveve apprezzamento dal Prefetto

Una bella pagina di altruismo e di amore verso il prossimo è stata il tema dell’odierno incontro in Prefettura a Taranto. Il Prefetto Demetrio Martino ha ricevuto questo pomeriggio la visita della ragazza tarantina Sara Fina, studentessa dell’Istituto “Battaglini”, accompagnata dalla mamma, protagonista di una storia a lieto fine che ha fatto emergere un caso di bullismo di cui era rimasto vittima un coetaneo napoletano, conosciuto attraverso i social network.

Il Prefetto, nel complimentarsi personalmente con la giovane cittadina, l’ha ringraziata a nome della collettività per la meritevole azione compiuta, sottolineando il valore esemplare del coraggio e del senso di responsabilità con i quali si è prodigata per aiutare una persona in difficoltà.

Specifico apprezzamento inoltre è stato manifestato dal Prefetto anche per lo spirito di solidarietà e per la maturità dimostrati da Sara, nonostante la giovane età, nonchè per la fiducia riposta nelle Istituzioni, alle quali si è rivolta senza esitazione.

Tali comportamenti, ha concluso il Prefetto, rappresentano un fulgido esempio da seguire sia dagli adulti che dai più giovani, nel solco dei valori fondamentali della nostra Costituzione.

