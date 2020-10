Pugliapromozione e Progetto Hamlet: visite guidate nei centri storici in cinque borghi pugliesi

Si è svolta questa mattina una “passeggiata Emozionale” fra i posti più suggestivi del comune di Pulsano, presenti le telecamere di Puglia Promozione e di Spazio Eventi. Le guide di Puglia Pop Exprience hanno accompagnato i visitatori nei luoghi del cuore, dal Castello De Falconibus al nuovissimo Museo MAP, dall’Arciconfraternita del Purgatorio alla Confaternita del Santissimo Sacramento.

Entusiasmo per il Sindaco Lupoli che assieme all’Assesore alla Cultura Alessandra D’Alfonso , all’Assessore al Markenting Marra e al Delegato al Turismo Antonio Basta, hanno voluto intraprendere un percorso di rinnovamento e di promozione del territorio. Un percorso vincente che ha portato la Puglia a premiare Pulsano come unico paese della Provincia nell’ambizioso progetto.

Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) in qualità di partner del progetto “HAMLET – Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020. Oltre a Pugliapromozione, il partenariato conta sulla presenza del Ministero dei Beni Culturali dell’Albania (capofila), in partnership con l’Istituto Urbano di Ricerca di Tirana, del Ministero dei Beni Culturali del Montenegro e della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI – Provincia di Bari.

Le visite guidate si stanno tenendo anche nei borghi degli altri Paesi partner (Albania e Montenegro) attuando quindi una strategia comune di promozione dei territori, incrementando la cooperazione trasfrontaliera e creando prodotti e servizi offerti con gli stessi standard, individuati da uno stesso Marchio capace di identificare le peculiarità dell’area Adriatica.

Le visite guidate fanno seguito alla selezione, conclusa quest’estate, di dieci scrittori (premiati con 1.500 euro ognuno) ai quali affidare la composizione di altrettanti racconti brevi ambientati in questi 5 borghi pugliesi. Obiettivo: la pubblicazione di un libro di racconti con lo scopo di valorizzare i territori e di metterne in risalto le peculiarità del patrimonio culturale e naturale.

