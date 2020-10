La Puglia guarda alla Cina per il momento della ripresa del turismo internazionale

Pugliapromozione ha superato la selezione della European Travel Commission (ETC) per la partecipazione al progetto ‘Wanderlust, wonder Europe!’, finalizzata alla promozione di 20 destinazioni europee sulle più importanti piattaforme digitali cinesi (WeChat, Weibo, Douyin/TikTok). Inserita nel cluster ‘Wellness & wellbeing’, vedrà due influencer cinesi visitare la regione, raccontandone le eccellenze in prima persona.

Per la Puglia il mercato cinese è una priorità nel panorama internazionale, come titola l’articolo pubblicato dall’Agenzia di stampa XINHUA, Nuova Cina, largamente utilizzata come fonte di informazione per tutti i media cinesi, che ha sede a Pechino e ha anche una forte presenza internazionale, con 107 uffici all’estero.

Negli ultimi due anni la Puglia ha avuto un proprio stand al China International Import Expo (CIIE), un posto di rilievo che è stato una parte importante della strategia. All’edizione dello scorso anno del CIIE, 30 delle 170 aziende italiane presenti in fiera erano pugliesi, e avevano un proprio stand di 144 metri quadrati che promuoveva la regione con un cartello sopra l’ingresso con la scritta “Il lusso del sentirsi bene”, con la promozione delle migliori attrazioni della regione, spiagge, siti storici e culturali, cucina e festival.

I vincoli finanziari legati al rallentamento economico scatenato dalla pandemia di coronavirus impediranno alla Puglia di avere un proprio stand al CIIE quest’anno alla terza CIIE che si svolgerà a Shanghai dal 5 al 10 novembre, ma la regione sarà comunque rappresentata da più società e altri enti. Secondo i funzionari della regione, la Puglia vuole essere una delle prime regioni del Paese in termini di lungimiranza verso il mercato cinese. “Sappiamo che come regione abbiamo molto da offrire. Ma non abbiamo una riconoscibilità del nome rispetto ad altre parti del Paese e quindi la sfida è far sì che la gente se ne accorga”- ha detto Francesco Muciaccia di Pugliapromozione nell’intervista a Xinhua – “Il mercato cinese è una priorità per noi, sia in termini di promozione della regione per potenziali visitatori o distributori e venditori dei nostri prodotti turistici, sia per contribuire a creare un’immagine attrattiva della Puglia”.

(foto europasschina.com/european-recovery-campaign)

Correlati

Commenta l'articolo: