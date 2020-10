Continua il lavoro degli operatori delle ditta che curano il verde cittadino

Questa mattina l’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi ha fatto un sopralluogo nei pressi di via Magnaghi, all’ingresso di Taranto, per il ripristino del decoro e delle condizioni di sicurezza stradale in quella parte della città. «Queste vie di accesso – commenta Castronovi – sono il biglietto da visita di Taranto ed è importante prendersene cura sia per motivi di decoro che di sicurezza stradale».