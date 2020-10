Assemblea dei soci consorzio ASI, Melucci: «Dopo il risanamento, lavoriamo al rilancio»

Il Comune di Taranto ha espresso voto favorevole per il piano economico annuale e il piano operativo triennale del consorzio ASI. Il Comune di Taranto ha espresso voto favorevole per il piano economico annuale e il piano operativo triennale del consorzio ASI.

L’assemblea dei soci, tenuta questa mattina in videoconferenza, era chiamata a valutare i due documenti che registrano il lavoro positivo di riordino dei conti e di tenuta del consorzio svolto dal consiglio d’amministrazione in questi anni particolarmente complessi. Significativo il programma degli investimenti contenuto nel piano operativo, che per il triennio 2021-2023 prevede impieghi per oltre 44 milioni di euro.

«Il nostro voto favorevole, tuttavia – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci a margine dell’assemblea –, non è una semplice ratifica di quanto fatto e programmato, ma un vero sollecito al consorzio affinché si sintonizzi in maniera più adeguata al fermento che sta attraversando il territorio, assumendo un maggior slancio propositivo verso la transizione che la città ha imboccato. Naturalmente toccherà anche ai soci rinnovare la propria presenza nei processi di ASI, adeguando statuto e obiettivi al particolare frangente che stiamo vivendo».

