UILM Taranto, solidarietà ai lavoratori AMI

“La UILM Taranto e le Rappresentanze sindacali dello stabilimento ArcelorMittal sede di Taranto esprimono incondizionata solidarietà nei confronti dei lavoratori e del collega Giuseppe D’Ambrosio per gli accadimenti legati all’incomprensibile, oltre che inammissibile, decisione dell’azienda di procedere alla sospensione disciplinare cautelativa degli stessi.

Atti questi, che si associano ad una quasi prassi, da parte dell’azienda, attraverso la quale colpire duramente i lavoratori e, di riflesso le loro famiglie, con provvedimenti di carattere disciplinare che qualificano condotte gestionali che quest’ Organizzazione sindacale respinge da sempre, e respingerà ora più che mai.

Lavoratori e Rappresentanze sindacali interne alla fabbrica, continuano con grande fatica e forte senso di responsabilità nel fronteggiare una condizione interna ed esterna alla fabbrica fortemente precaria, che insiste nel causare forte timore e protratto malessere. Uno stato di fatto insostenibile, che ha letteralmente valicato la soglia di equilibrio sociale, mandando in caduta ogni certezza costruita a fatica dai lavori in tutti questi anni.

Vista la rilevanza dell’insediamento produttivo tarantino e ciò che esso determina, per quanto attiene le ricadute sul Territorio, non è più rinviabile da parte di ArcelorMittal contribuire a ristabilire, nell’immediato, azioni tese al confronto come impronta delle corrette relazioni sindacali che mirino al rispetto della centralità dell’uomo lavoratore.

Intraprendere queste azioni, da subito, riconsiderando le sanzioni disciplinari irrogate, aiuterà a contribuire significativamente nel procedere verso il cambio di passo che tutti auspicano, passando per un percorso improntato al dialogo, attraverso il quale congiuntamente cooperare per risollevare i lavoratori ed il Paese dal grave stato di sofferenza ed incertezza in cui esso è sprofondato.”

Correlati

Commenta l'articolo: