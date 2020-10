Tirocini formativi e borse lavoro, un successo il progetto dell’amministrazione Melucci

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha portato il saluto del sindaco Rinaldo Melucci ai giovani protagonisti dei tirocini formativi e delle borse lavoro, servizio gestito da Medihospes e Nuova Luce.

«Abbiamo promosso un’iniziativa che già nelle precedenti edizioni ha riscosso notevole successo – ha spiegato l’assessore –, tirocini formativi e borse lavoro destinati a giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni, residenti a Taranto, a rischio di devianza o entrati nel circuito penale, in condizioni di rischio evolutivo per l’appartenenza a nuclei familiari multiproblematici o connotati da elementi di fragilità sociale. Ragazzi che sono già seguiti dai Servizi Sociali, dai servizi socio-sanitari e dalla giustizia minorile, cui forniamo tutto il nostro sostegno».

Il progetto ha come obiettivo favorire il benessere del singolo e la sua crescita personale, avviandolo alla formazione e all’ingresso nel mondo del lavoro, sfruttando il programma “Garanzia Giovani” e la collaborazione con l’ente di formazione CIOFS.

A causa dell’emergenza sanitaria, il progetto è stato completamente rielaborato. In collaborazione con l’assistente sociale referente del progetto, la dottoressa Martina Riccardo, già a marzo il team di educatori ha operato in remoto, consentendo comunque l’ottenimento di attestati in modalità e-learning, mantenendo alta la spinta alla partecipazione.

Ad oggi, undici tirocini sono già stati avviati presso diverse società tarantine, soddisfatte dei ragazzi selezionati in base al loro grado di motivazione e coinvolgimento verso l’ingresso nel mondo del lavoro e del monitoraggio apportato dal gruppo educativo. «Puntiamo alla conferma dei nostri giovani all’interno delle aziende ospitanti – ha concluso Ficocelli –, o comunque alla loro permanenze occupazionale nel settore desiderato».

