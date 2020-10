Sopralluogo al Cimitero San Brunone

Quindici giorni di lavoro per ripristinare il decoro nell’area del cimitero San Brunone al quartiere Tamburi. Gli operatori di Kyma Ambiente, supportati dai mezzi meccanici, hanno ripulito l’intera zona da rifiuti e ingombranti abbandonati lungo le strade limitrofe. L’operazione è stata programmata con l’amministrazione comunale, su impulso del sindaco Rinaldo Melucci e d’intesa con l’assessore Paolo Castronovi.

Gli interventi proseguiranno anche nelle prossime ore, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e del Giorno dei Defunti.Il presidente Giampiero Mancarelli ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare lo stato della situazione e predisporre ulteriori passaggi affinché tutto sia perfettamente in ordine, nonostante l’inciviltà di qualcuno.

«Siamo venuti a controllare lo stato dell’arte per sincerarci delle condizioni in cui versa l’area attorno al cimitero San Brunone – ha dichiarato il presidente Mancarelli -, spesso trasformata dagli incivili in discarica a cielo aperto. Proprio per questo abbiamo predisposto le videotrappole in zona, perché queste persone non hanno rispetto neppure dei propri defunti. Grazie al lavoro dei nostri operatori abbiamo rimosso rifiuti e ingombranti per restituire il decoro a questi luoghi».