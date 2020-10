“siCura di se”, riflettori puntati sul tema della prevenzione

Informare sulla prevenzione e sui corretti stili di vita. Il convegno nasce dalla collaborazione tra gli organismi alle Pari Opportunità della Provincia di Taranto, dalla sinergia tra Sabrina Pontrelli, presidente della Commissione e della Consulta alle Pari Opportunità e la consigliera provinciale di Parità, Gina Lupo in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. “E’ un appuntamento che intendo rinnovare tutti gli anni perchè ritengo il tema della Prevenzione fondamentale nella lotta alle malattie, quelle tumorali specialmente” – ha dichiarato la consigliera Pontrelli – “Quest’anno, diversamente dallo scorso anno, abbiamo inteso coinvolgere i ragazzi delle quinte classi degli istituti superiori del territorio ionico proprio perchè crediamo che i giovani vadano educati verso una cultura della Prevenzione e, soprattutto, abbiamo voluto interpellare il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per contestualizzare il tema della prevenzione con la preoccupante situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il fatto che quest’anno sia coinvolta, tra gli altri, anche la Consulta provinciale alle Pari Opportunità” – ha aggiunto l’esponente crispianese – “significa che finalmente i comuni fanno rete e ogni iniziativa avrà la giusta risonanza in ciascun territorio comunale grazie all’impegno delle consigliere presenti in questo organismo provinciale”.

Il convegno, che si svolgerà nel salone degli Stemmi della Provincia, in assenza di pubblico, venerdì prossimo 30 ottobre, a partire dalle 18, potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube: https://youtu.be/6pWYeJbmTpw.

“Abbiamo cercato di superare tutti gli ostacoli che man mano stiamo incontrando per colpa di questa pandemia” – ha spiegato la Consigliera di Parità, Gina Lupo – “il convegno doveva svolgersi inizialmente al teatro Fusco, e per questo ringrazio l’amministrazione comunale per aver prontamente accolto l’iniziativa, ma a seguito del peggiorare della emergenza, abbiamo dovuto optare per una soluzione da remoto. Tra i vari aspetti, affronteremo anche quello della tutela dei diritti delle donne affette da cancro, un tema che mi sta particolarmente a cuore, e del percorso che una donna si trova ad affrontare dal momento della diagnosi in poi.” All’incontro, che avrà luogo nel salone degli Stemmi della Provincia nel rispetto della normativa vigente anti-covid, prenderanno parte il dott. Giuseppe Melucci, responsabile del “CENTRO DONNA” dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, la dottoressa Tatiana Battista del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, la dottoressa Carmen Di Muro, psicologa e psicoterapeuta, il dott. Pierguido Conte, medico sportivo, il dott. Angelo Orlando, biologo nutrizionista e l’avvocato Eliana Coletta. Parteciperanno, inoltre le associazioni “ECHEO” e “APEO” con i loro rappresentanti. Tra i saluti istituzionali, quello del Presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, quello del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, della Consigliera provinciale di Parità, Gina Lupo e del Presidente della Commissione e della Consulta per le Pari Opportunità, Sabrina Pontrelli. Moderatrice del convegno sarà la giornalista Gabriella Ressa e, in collegamento Skype, è previsto l’intervento di Carolyn Smith, ballerina, coreografa nonché celebre giudice di “Ballando con le Stelle”, che porterà la sua personale testimonianza.

