Droga, due arresti dei “Falchi” della Squadra Mobile

Incessante l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo jonico. Ieri, in due distinte operazioni, una nella borgata di Talsano, l’altra nel centro cittadino, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato due giovani “pusher” e recuperato complessivamente circa 100 grammi cocaina e 920 euro in contanti. A Talsano, in via Mediterraneo, uno stabile era nel mirino dei poliziotti visto che da qualche tempo vi era un inusuale movimento di giovani, molti dei quali consumatori di cocaina.

Per quanto l’attività di osservazione, in quella zona, risultasse complicata dalla presenza di numerosi pregiudicati, attivi nel settore dello spaccio di stupefacenti, l’abilità del personale della Questura ha permesso di accertare che al terzo piano del condominio attenzionato era residente un 23enne tarantino, disoccupato con piccoli precedenti penali in materia di droga.

Nel pomeriggio di ieri, il considerevole viavai di clienti da quell’abitazione ha determinato gli agenti ad intervenire e procedere alla perquisizone dell’appartamento sospetto.

Nel corso dell’ispezione, in un mobile della cucina, gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato una vaschetta di plastica con circa 60 grammi di cocaina divisa in 12 piccoli involucri termosaldati, un altro contenitore con altre 13 dosi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di 840 euro in banconote di piccolo taglio, considerate il probabile provento dell’illecita attività. Dopo il ritrovamento della sostanza stupefacente, il 23enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio dells sostanza stupefacente.

Stessa sorte anche per un altro giovane spacciatore, già conosciuto alla Polizia per i suoi recenti precedenti specifici, che è stato avvistato, a tarda sera, da un equipaggio dei Falchi mentre, a bordo del suo motociclo, transitava in via Oberdan. Considerate le circostanze di luogo e di tempo, visto che a quell’ora il giovane era, senza valido motivo, lontano dalla Salinella, suo quartiere di residenza, i poliziotti lo hanno fermato per un iniziale controllo a cui, per il riottoso e sospetto comportamento dell’individuo, è seguita una perquisizione personale.

Negli indumenti intimi, l’uomo aveva nascosto un piccolo involucro con circa 15 grammi di cocaina in polvere mentre nelle tasche dei pantaloni sono state trovate alcune centinaia di euro. Il fermato, un 24enne tarantino, è stato arrestato in flagranza di reato.

