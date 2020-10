Taranto: nasce un patto federativo centrista in consiglio comunale

I consiglieri comunali Massimiliano Stellato e Gina Lupo di “Puglia Popolare”, Carmen Casula di “Mutavento” e Federica Simili, Aldo Fuggetti, Mimmo Festinante e Mario Pulpo di “Indipendenti per Taranto” annunciano la formazione di un patto federativo organico alla maggioranza consiliare e ribadiscono il loro pieno sostegno all’attuale amministrazione comunale.

Da alcune settimane abbiamo riscontrato – concludono i sette consiglieri comunali – una forte sinergia di intenti tra i nostri gruppi consiliari e siamo desiderosi di costruire, insieme, un vero “centro” nella convinzione che la nostra federazione, quale “casa dei moderati”, saprà fare bene per Taranto e per i suoi cittadini.

