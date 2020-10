Sospensione delegato sindacale in ArcelorMittal, Oddati: “L’azienda chiarisca subito”

“Fatto gravissimo ed inaccettabile tanto più perché si procede alla sospensione dall’attività lavorativa, tra gli altri, di un delegato sindacale per intimorire chi cerca di tenere alta la guardia sul centrale tema della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il coordinatore dell’iniziativa politica della segreteria nazionale del Pd e commissario provinciale di Taranto del partito, Nicola Oddati stigmatizza quanto accaduto nelle scorse ore.

“La notizia diffusa dai sindacati riguarda un delegato della Fiom Cgil, ma la stessa sorte è toccata circa un anno fa ad un delegato Usb. ArcelorMittal arriva a mettere in discussione le libertà sindacali. E’ chiamata dunque a chiarire immediatamente quello che sta accadendo nella fabbrica. Non meno importante che la multinazionale assuma una posizione chiara e intervenga in maniera efficace per garantire la sicurezza sugli impianti”.

“ArcelorMittal – conclude Oddati – apra una fase diversa, fatta di ascolto e confronto con le organizzazioni sindacali che vivono la realtà dell’acciaieria e conoscono più di altri le problematiche e le esigenze dei lavoratori”.

