Protezione Civile e amministrazione Melucci, si consolida la collaborazione

L’amministrazione Melucci è tornata a confrontarsi con le associazioni di Protezione Civile.

Durante un incontro in videoconferenza, cui hanno partecipato anche il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia e gli assessori Gianni Cataldino (Polizia Locale) e Francesca Viggiano (Lavori Pubblici e Patrimonio), sono state individuate le principali linee di coordinamento per razionalizzare la collaborazione tra volontari delle associazioni e operatori della Polizia Locale.

L’orizzonte operativo è la gestione delle attività di monitoraggio riguardo al rispetto delle prescrizioni fornite da Dpcm e ordinanze sindacali. Il fattivo contributo delle associazioni, già sperimentato durante il lockdown e nella fase successiva, può oggi essere determinante nella gestione e nel controllo dell’applicazione di tutte le norme di contenimento del contagio in zone sensibili quali ad esempio scuole, mercati e fermate dei trasporti pubblici, o in particolare in questo periodo nei pressi dei cimiteri comunali, dove Polizia Locale e associazioni di Protezione Civile saranno già presenti insieme per svolgere attività di presidio agli ingressi.