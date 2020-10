Operazione “Grande Carro”, Barone: “La Regione faccia chiarezza sui funzionari arrestati”

I carabinieri del Ros e del Comando tutela ambientale hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare richiesta dalla Dda di Bari nei confronti di 48 persone accusate di aver favorito le attività di un’organizzazione mafiosa. Le accuse nei confronti dei destinatari delle ordinanze, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche anche dell’Unione Europea. (ANSA).

Nota della consigliera del M5S Rosa Barone sull’operazione ‘Grande Carro’. “Ringraziamo le forze dell’ordine per l’operazione che ha portato a 48 arresti, tra cui 3 funzionari regionali, accusati di associazione a delinquere per i finanziamenti a società agricole che avrebbero truffato la Regione. Auspichiamo che venga fatta al più presto la massima chiarezza in merito alle accuse per i tre funzionari arrestati, anche attraverso una indagine interna della Regione. Serve il massimo impegno per evitare le frodi che riguardano i fondi europei.

Grazie all’operazione di oggi è stato dato un duro colpo alla mafia foggiana che ha cercato di estendere i propri interessi al settore agroalimentare sia in Italia che all’estero. La politica deve assumersi le sue responsabilità e fare tutto il possibile per salvaguardare un settore sano e fondamentale per la nostra economia. Per questo chiediamo alla Regione di dare seguito a quanto approvato nel Bilancio di previsione del 2019: lo stanziamento di 100mila euro per finanziare borse di studio per neolaureati, per lo studio degli effetti della criminalità organizzata sul settore delle agromafie, sulla sanità e sulla gestione dei rifiuti”.

