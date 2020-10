Biblioteca Acclavio, l’Orchestra Magna Grecia all’inaugurazione

Oggi pomeriggio alle 17.00, l’Orchestra della Magna Grecia ospite all’inaugurazione della nuova “Biblioteca Acclavio”. Sarà il sindaco Rinaldo Melucci a tagliare il nastro di una struttura accogliente e completamente rinnovata. Lieta di partecipare all’evento, un ensemble di dieci elementi diretta dal maestro Maurizio Lomartire, con due solisti, Luigi D’Urso (tromba) e Giancarlo Frassanito (oboe).

In programma, brani di Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Giuseppe Torelli. Come per il resto dell’attesa cerimonia, tutto si svolgerà tenendo nella massima considerazione le indicazioni anti-Covid riportate nel DPCM e il distanziamento previsto, tanto fra gli invitati quanto fra gli stessi musicisti.

Durante la cerimonia di inaugurazione, previsto un collegamento in videoconferenza con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

