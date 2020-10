ArcelorMittal, nota USB su dichiarazioni del commissario Danovi alla Camera dei Deputati

Nota Franco Rizzo coordinatore provinciale Usb Taranto. “Ci domandiamo su quale pianeta viva il commissario straordinario Alessandro Danovi. Durante l’audizione alla Camera dei Deputati ha parlato di un miglioramento nei rapporti con ArcelorMittal che noi, forze sociali, non riscontriamo affatto. Quello che rileviamo è un continuo atteggiamento arrogante che l’azienda manifesta anche attraverso licenziamenti pretestuosi, calpestando di fatto i diritti sindacali. Tutto ciò, lo ribadiamo ancora, avviene nel silenzio assoluto del Governo. Il commissario Danovi questa se la poteva risparmiare!

Si preoccupi piuttosto di iniziare a svolgere il compito di commissario come non è mai stato fatto prima, quindi vigilando ed intervenendo di conseguenza ogni volta che ArcelorMittal non rispetta le regole. Se i commissari presenti e passati avessero fatto questo, oggi ci sarebbe una lunghissima relazione su irregolarità e anomalie. Altroché miglioramento nei rapporti.

Le dichiarazioni di Danovi danno l’esatta dimensione di quanto siano distanti coloro che ricoprono alcuni ruoli istituzionali da noi comuni mortali.”

Correlati

Commenta l'articolo: