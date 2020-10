Maruggio: potenziamento del servizio di integrazione scolastica per i diversamente abili

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola e rappresenta un supporto fondamentale per realizzare percorsi di crescita individuale e sociale, a prescindere dalle diversità funzionali degli studenti.

Proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Maruggio (TA), guidata dal sindaco Alfredo Longo, ha deciso di implementare con fondi propri di bilancio il servizio di integrazione scolastica rivolto ai “piccoli maruggesi” con esigenze speciali, aumentando il numero di ore nel trimestre ottobre, novembre e dicembre.

Il servizio, fornito dall’Ambito Territoriale n. 7 di cui il Comune di Maruggio fa parte, è rivolto alle scuole di I° e II° grado e mira a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili, mettendo in pratica nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento, consentendo, tra le altre cose, un’educazione permanente.

L’attuazione del progetto si ottiene attraverso l’affiancamento di operatori qualificati nell’ambiente scolastico e la programmazione di un’attività didattica specifica tale da permettere l’apprendimento e soprattutto la relazione all’interno del contesto sociale.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è l’assessore alla Speranza ed Ugualità, Stefania Moccia: “Attraverso l’implementazione delle ore per il servizio di integrazione scolastica rivolto agli alunni con esigenze speciali, andiamo a rafforzare il piano già messo in campo dall’Ambito Territoriale di Manduria. Questo progetto, che sostiene anche le famiglie e tutti i soggetti vicino ai beneficiari, rappresenta una misura tesa a far fronte con maggiore attenzione alle esigenze speciali dei nostri piccoli studenti. La piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità è una priorità della nostra Amministrazione e necessità di percorsi di accompagnamento e di aiuto condiviso”.

Correlati

Commenta l'articolo: