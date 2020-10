L’Assessore Adamo ha avviato un giro di visite nelle direzioni comunali

L’Assessore agli Affari Generali e alle Risorse Umane del Comune di Taranto, Annalisa Adamo, ha avviato oggi un giro di visite nelle direzioni comunali.

«Dopo un primo incontro nella direzione risorse umane che mi è servito per mettere a fuoco le priorità, ho voluto avviare da oggi gli incontri con tutti i dirigenti comunali e il personale nei rispettivi uffici. Un grande impulso alla macchina comunale è stato già dato dall’amministrazione Melucci con la conclusione alcuni concorsi e le ben 17 assunzioni.

Va dato atto che attualmente gli uffici sono al lavoro sulle altre procedure avviate e su quelle in fase di completamento. Ritengo, in base a quanto riscontrato stamane con gli uffici, che entro fine anno saremo in grado di fare un congruo numero di nuove assunzioni».

