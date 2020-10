CIS Taranto, Turco: “Partito il piano aree verdi a sostegno delle attività di bonifica”

“Realizzare un Piano Aree Verdi da portare al prossimo Tip che intendiamo convocare nel mese di dicembre. E’ questo l’ulteriore obiettivo che intendiamo raggiungere nei prossimi sei mesi in ambito Cis, attraverso il coinvolgimento fattivo del Prefetto di Taranto, neo Commissario Straordinario alle bonifiche per l’area jonica. L’intenzione è quella di pianificare e realizzare in tempi brevi un progetto di forestazione di diverse zone dell’area di Taranto e definire così uno dei problemi non risolti in passato”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, sen. Mario Turco.

“Oggi con il Prefetto di Taranto abbiamo avviato il confronto con Marina Militare, Eni, Commissari Straordinari Ilva in As, Autorità Portuale, per istituire una cabina di regia che coordini le attività di rimboschimento di fasce periurbane creando così barriere ecologiche al fine di sostenere le attività di bonifica. Altro aspetto che stiamo esaminando, sempre nell’ambito del Piano Aree Verdi, è valutare la possibilità di collegare questa grande operazione al nascente Centro di Ricerca a Taranto che sarà coordinato da Inail e Cnr, e che sosterrà il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – riferisce il Sottosegretario – Agli incontri di oggi hanno partecipato il Comando Generale Unità forestali, ambientali e agroalimentari e l’Arif Puglia che si sono detti disponibili a mettere in campo strumentazioni, attrezzature e uomini, ed effettuare subito i sopralluoghi. Per la realizzazione del Piano Aree Verdi sarà coinvolto fattivamente il Ministero dell’Ambiente”.

Correlati

Commenta l'articolo: