Estesa operazione di pulizia al quartiere Tamburi

Ancora il quartiere Tamburi al centro di una estesa operazione di pulizia realizzata questa mattina dalle operatrici e dagli operatori di Kyma Ambiente. L’intervento ha interessato diverse strade, tra cui via Orsini, via Ofanto, via Buffoluto, via Basta, piazza monsignor Cosimo Russo e la zona della Parrocchia San Francesco.

Continua quindi l’attività di Kyma Ambiente predisposta in diverse aree della città per riportare il decoro, come in largo Paisiello in Città Vecchia, dove venerdì è stata ripulita una vera e propria discarica a cielo aperto. Il posizionamento delle videotrappole consentirà di individuare e multare gli incivili che abbandonano rifiuti di ogni tipo, soprattutto gli ingombranti: sono decine gli interventi che ogni notte vengono effettuati dagli operatori di Kyma Ambiente per rimuovere gli ingombranti lasciati lungo i marciapiedi. La pulizia del quartiere Tamburi rientra nel piano specifico avviato su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Paolo Castronovi, programmato in particolare in vista delle ricorrenze di Ognissanti e del Giorno dei Morti. «Stiamo procedendo come previsto – ha dichiarato il presidente Giampiero Mancarelli – per dare attuazione agli interventi predisposti con l’amministrazione comunale. Il nostro obiettivo è fare il massimo, mettendo in campo ogni risorsa a disposizione».