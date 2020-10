Profondo intervento di pulizia questa mattina in via Paisiello, in Città Vecchia, da parte degli operatori di Kyma Ambiente. Uomini e mezzi impegnati per alcune ore per rassettare e riportare il decoro in un’area che si era trasformata in una discarica a cielo aperto. Non solo ingombranti da rimuovere ma anche inerti e altri rifiuti, tutti ammassati in uno dei vicoli più importanti del centro storico.

È stato necessario l’utilizzo di un bobcat e di un furgone cassonato per portare via grossi cumuli di materiale indifferenziato. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno supportato le operazioni presidiando gli accessi alla zona.

«Intervento straordinario in Largo Paisiello, in una zona diventata ricettacolo di rifiuti – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – che oggi è finalmente tornata pulita. Ringrazio gli operatori di Kyma Ambiente e la Polizia Locale per il supporto. Abbiamo sistemato qui una delle videotrappole che posizioneremo in tutta Taranto, un alleato importante, perché non consentiremo più a nessuno di trasformare via Paisiello in una discarica a cielo aperto. Mi affido alla sensibilità dei cittadini di Città Vecchia perché questo posto non venga più deturpato».

