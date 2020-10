Polizia Locale, continuano i controlli sui monopattini

Continuano i controlli della Polizia Locale sul rispetto del Codice della Strada da parte dei proprietari di monopattini e dei fruitori dei servizi a noleggio, secondo le specifiche indicazioni ricevute dal sindaco Rinaldo Melucci.

Nella settimana in corso sono stati effettuati numerosi interventi per scongiurare l’abbandono selvaggio dei mezzi noleggiati, il loro uso in due e l’attraversamento in senso contrario delle arterie urbane, tra i fenomeni maggiormente riscontrati dagli operatori. Particolare attenzione è stata posta anche nei controlli sul corretto uso del caschetto di sicurezza, obbligatorio per i minorenni (dai 14 ai 18 anni).

«L’amministrazione Melucci vuole favorire l’utilizzo dei monopattini, così come delle biciclette elettriche e “muscolari” – ha spiegato il sindaco Melucci –, ma il rispetto delle norme del Codice della Strada è imprescindibile. Gli operatori della Polizia Locale verbalizzano diverse sanzioni per guida sui marciapiedi o in controsenso, per esempio, cui può anche accompagnarsi il sequestro del mezzo in assenza di omologazione. Perché la mobilità sostenibile deve essere tale anche rispetto alle norme che vanno osservate, per garantire la necessaria sicurezza di tutti i cittadini».

