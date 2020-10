Nuova donazione di plasma al Perrino di Brindisi

“Plasma dei guariti”, nuova donazione nel Centro trasfusionale del Perrino

Dopo il primario di Chirurgia generale, Giuseppe Manca, un infermiere del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto ha donato il plasma nel Centro Trasfusionale del Perrino. Si tratta di Marco Urso, che a giugno si era già sottoposto a plasmaferesi a Brindisi, quando era in servizio nel Presidio di riabilitazione della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica.

“Queste donazioni – spiega Antonella Miccoli, responsabile vicario del Centro trasfusionale – rientrano nel protocollo clinico varato dalla Regione Puglia ad aprile per sperimentare l’immunoterapia con plasma dei pazienti guariti da infezione Covid-19 sui malati con forme da moderate a severe. Un protocollo approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero universitaria del Policlinico di Bari e applicato su tutto il territorio regionale. In questa seconda fase abbiamo predisposto un elenco aggiornato con i potenziali donatori da sottoporre a screening: i campioni vengono analizzati dall’Istituto zooprofilattico di Foggia che valuta il titolo degli anticorpi necessario alla raccolta del plasma”.

