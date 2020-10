Sciopero studenti al Maria Pia, le precisazioni della Dirigente

In relazione al ns. articolo “Diritto all’istruzione, sciopero degli studenti dell’Istituto “Maria Pia” di Taranto pubblicato il 20 ottobre 2020 , la Dirigente Scolastica Dott. Prof. Rita Frunzio ci scrive al fine di fornire, anche a nome del personale scolastico, alcune precisazioni che si riportano di seguito:

“Nell’evidenziare lo sforzo organizzativo compiuto da tutti noi per garantire l’apertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, il suddetto articolo — che leggiamo con disappunto – riporta dei fatti che non corrispondono alla realtà.

Innanzitutto, la Scuola ha prontamente evidenziato l’arbitrarietà dell’assenza dalle lezioni degli studenti, anche mediante Circolare notificata del 20.102020 prot. n. 8643.

Relativamente alla richiesta “del diritto all’istruzione” è ben noto che è sempre stato garantito anche durante il periodo di chiusura totale — non imputabile al singolo Istituto Maria Pia — ma contingentato dalla pandemia – proprio con la Didattica a distanza, come da disposizioni governative.

Attualmente, e sempre a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si è dovuto affiancare la ripresa delle attività didattiche in presenza con la Didattica Digitale Integrata — e sebbene la Scuola si sia prontamente attivata nel potenziare la rete internet, collegamenti e lezioni vengono svolti regolarmente, anche con l’ausilio di dispositivi digitali dei docenti, pur a fronte di zona periferica in cui operiamo con scarsa connettività di rete ad alta velocità.

Si contesta fermamente la lamentata mancata distribuzione delle mascherine monouso di tipo chirurgico da parte Scuola, poiché sono puntualmente e giornalmente consegnate a tutti gli studenti, in orario di ingresso, a cura del personale collaboratore scolastico.

Relativamente all’assenza di personale addetto alla rilevazione della temperatura con il termoscanner all’ingresso dell’Istituto si precisa che non è previsto da nessuna direttiva del Governo centrale alla quale la Scuola non si sarebbe adeguata. Anzi, il piano per il rientro a scuola di questo Istituto è conforme alle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dove viene specificato che genitori/tutori sono tenuti ad effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola.”

Correlati

Commenta l'articolo: