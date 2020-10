Orchestra della Magna Grecia, “prima nazionale” a Bari

A giorni la Conferenza stampa di presentazione della prossima Stagione dell’Orchestra della Magna Grecia. Intanto, l’ICO tarantina diretta dal maestro Piero Romano mercoledì sera al teatro Petruzzelli di Bari ha inaugurato la stagione di eventi promossi dalla Camerata musicale barese. E’ stata la “prima nazionale” del Tributo a Federico Fellini, progetto a cura del maestro Domenico Riina, che ha avuto come interprete femminile la cantante Karima.

Nella “prima” dedicata al regista quattro volte Premio Oscar, sono stati eseguiti numerosi brani, fra questi: “Entrata dei gladiatori” (I Clowns), “La voce della luna”, “Nino Rota suite”, “Let’s face the music and dance” (Ginger e Fred), “Abat-jour” (Amarcord), “Je cherche aprés Titine” (La città delle donne) e, ancora, “Que nao se ve”, “Chora tua tristezza”, “Coracao vagabundo”, “Damas da camélias”, “Chega de saudade” (Omaggio a Federico e Giulietta).

Non è il primo concerto che vede impegnate l’Orchestra della Magna Grecia e Karima. Fra le collaborazioni con la straordinaria cantante, ricordiamo i recenti concerti estivi in un applauditissimo omaggio a Burt Bacharach, anche questo realizzato in collaborazione con il direttore Domenico Riina che ne ha curato gli arrangiamenti. L’omaggio al grande compositore americano si è tenuto lo scorso agosto nell’Arena Villa Peripato all’interno del “Magna Grecia Festival”.

