Covid, Turco: “Regione preveda tamponi gratuiti anche per cittadini costretti a viaggi sanitari e di lavoro”

“Bene i tamponi nei laboratori privati ma la Regione Puglia faccia un ulteriore sforzo per inserire nei LEA altre categorie di cittadini, bisognosi di test rapidi per altri tipi di necessità”.

Lo dichiara il consigliere regionale e medico Giuseppe Turco lanciando un appello all’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco: “Si provveda ad estendere la possibilità di tamponi nel sistema pubblico a tutti quei pugliesi che per varie ragioni hanno necessità di dimostrare la propria negatività. Mi arrivano diverse segnalazioni di cittadini costretti a spostarsi in altre regioni per eseguire interventi chirurgici programmati o per missioni legate alla propria professione. Non tutti i laboratori privati possono smaltire le liste di attesa in tempi rapidi e per questo occorre che la Regione si faccia anche carico di tutti quei soggetti che, pur in assenza di contatti stretti con positivi, possano ottenere un test rapido dimostrando l’assenza di sintomi da Covid”.

