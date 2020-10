Riqualificazione del quartiere Tamburi, approvato il progetto per l’area mercatale

Il grande piano di riqualificazione del quartiere Tamburi prevede anche un intervento nell’area mercatale a ridosso di via Orsini. Il grande piano di riqualificazione del quartiere Tamburi prevede anche un intervento nell’area mercatale a ridosso di via Orsini.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, recentemente approvato dalla giunta Melucci, dispone che in quell’area, oggi utilizzata solo per il mercato ortofrutticolo, torni a insediarsi anche il mercato settimanale rionale. «Si tratta di un intervento di completamento – le parole dell’assessore all’Urbanistica Ubaldo Occhinegro –, con l’installazione di una copertura nella porzione ancora scoperta del mercato, ma già dotata di pilastri di sostegno, che consentirà lo svolgimento delle attività di vendita nei giorni di mercato e di attività di carattere socio-culturale negli altri giorni, intercettando un nuovo spazio urbano a disposizione dei cittadini».

Oltre la copertura, saranno anche implementati i servizi igienici esistenti, in ragione dell’aumento del numero di avventori e commercianti, sarà sistemato il verde urbano circostante, con funzione di schermatura, e saranno razionalizzati i parcheggi limitrofi. Per l’intero progetto è stato previsto un investimento di 1,2 milioni di euro.

«L’attenzione della nostra amministrazione verso il quartiere Tamburi è massima – ha dichiarato il sindaco Melucci –, lo dimostra la mole di progetti che abbiamo predisposto per consegnare ai residenti un quartiere vivibile e funzionale. Anche l’individuazione di spazi nuovi di condivisione, come quello immaginato con questo progetto all’interno del mercato, dà la misura degli sforzi che stiamo compiendo per restituire a Tamburi la sua dimensione urbanistica».

