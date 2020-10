Emergenza epidemiologica: incontro fra Melucci, Emiliano e Lopalco

In vista del tavolo su ordine pubblico e sicurezza in Prefettura chiesto dal Sindaco Melucci con il Prefetto e la Asl per la giornata di domani, si è tenuto questo pomeriggio a Bari un incontro fra il presidente Michele Emiliano, il neo assessore PierLuigi Lopalco e il primo cittadino di Taranto per fare il punto sull’emergenza epidemiologica.

“Per il momento – commenta il Sindaco Melucci – le raccomandazioni sono sempre le stesse: distanziamento, mascherina e igiene. Il virus sta tornando a colpire con ritrovata aggressività non ci resta che proteggerci così. Viceversa non rimarrà che valutare chiusure e restrizioni drastiche”.

