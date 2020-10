Quartiere Tamburi, la giunta Melucci approva il progetto del campo “Atleti Azzurri d’Italia”

La giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, infatti, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione di tutta l’area circostante il vecchio campo di calcio “Atleti Azzurri d’Italia”, tra via Deledda e il tracciato ferroviario che attraversa il quartiere. «Con un investimento previsto di poco più di 5 milioni di euro, in parte già finanziati dal CIS – ha spiegato il primo cittadino –, il progetto prevede la riqualificazione del campo e della vecchia pista di pattinaggio che si trasformeranno in uno “sport center”, cui si aggiungeranno un “playground park” che recupererà la vecchia piastra commerciale e un “urban park” dedicato esclusivamente al relax».

Complessivamente si tratta di un’area di 70mila metri quadri nella quale l’ex campo “Atleti Azzurri d’Italia” rappresenterà il fulcro dell’intero intervento, diventando un centro federale FIGC. «Questo progetto è la prima risposta alle esigenze del quartiere e delle numerose società sportive che ci chiedono spazi – il commento dell’assessore allo Sport Fabiano Marti –. Rispondiamo con un intervento organico per realizzare un’opera nel quale il calcio sarà protagonista, ma dove troveranno soddisfazione anche altri sport, in piena coerenza con la prospettiva dei Giochi del Mediterraneo».

Questo progetto è un tassello importante della rigenerazione urbana che cambierà volto e destino al quartiere Tamburi, il cui primo passo sarà già compiuto a inizio 2021 con l’avvio dei cantieri per la riqualificazione di strade e marciapiedi. «Quest’area della città sarà completamente ridisegnata – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro –, trasformeremo Tamburi nel quartiere urbanisticamente più sostenibile della città».