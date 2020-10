Pulsano, partito il servizio Scuolabus

“Quest’anno abbiamo dovuto adeguarlo alla normativa anti-Covid per cui la capienza può essere pari al 50%, da 36 posti si passa a 18; il servizio infatti si svolgerà su due turni per la scuola primaria e secondaria; in questo modo sono state comunque soddisfatte tutte le domande. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si stanno ancora valutando ultimi aspetti organizzativi prima di poter partire. Altra novità di quest’anno è il nuovo servizio di PRE e POST SCUOLA dedicato solo agli studenti che usufruiscono dello scuolabus; questo servizio si è reso necessario in quanto a causa dell’emergenza sanitaria, gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola non sono uguali per tutti, ma sono scaglionati, per cui i bambini attenderanno in un’aula predisposta il proprio orario, in compagnia delle addette a tale servizio, sia prima di entrare che dopo l’uscita.”

L’assessore ai Servizi Sociali Marika Mandorino dichiara: “Esprimo soddisfazione per l’organizzazione del servizio in quanto quest’anno non è stato facile conciliare e coordinare diversi aspetti derivanti dall’adeguamento alla normativa anti-Covid, ma ci sembrava necessario garantire comunque un servizio di fondamentale importanza e per supportare le famiglie che non possono farne a meno.”

Il sindaco Francesco Lupoli dichiara: “Cerchiamo di continuare a garantire i servizi fondamentali per la comunità nonostante le tante difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, augurandoci che tutto possa andare per il meglio e che ognuno ci metta del proprio per salvaguardare la salute pubblica”.

Correlati

Commenta l'articolo: