INVITALIA e MArTA: Ecco gli incentivi per avviare un’impresa culturale in Puglia

Passare dalla proposta culturale all’impresa culturale. E’ il senso della giornata di racconti, testimonianze, e relazioni tecniche che caratterizzerà l’evento digitale organizzato per domani 21 ottobre, da INVITALIA, l’agenzia di sviluppo del Ministero dell’economia, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA.

Si comincia alle 16.00 con una diretta sui canali dell’agenzia di sviluppo.

A presentare le misure saranno i funzionari di Invitalia ma anche i giovani imprenditori già beneficiari dei sostegni.

Un viaggio tra idee culturali e innovative diventate asset industriali o artigianali e che dimostrano la grande vivacità di territori come quello tarantino e pugliese.

E’ la dimostrazione che la filiera della cultura, se sa riconoscersi, valorizzarsi, costruire reti di comunità con il territorio, può essere occasione di sviluppo altamente performante, anche dal punto di vista dell’imprenditorialità o dell’occupazione – spiega la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti, che domani parteciperà al talk con l’esperienza del progetto Fish & Chips e Officina Maremosso e alla tavola rotonda.

La cultura come motore di sviluppo per dare impulso alla crescita, alla competitività e sostenere settori strategici.

Il grande patrimonio di beni culturali che possiede Taranto ad esempio va messo in relazione con l’identità produttiva da recuperare – continua Eva Degl’Innocenti – Penso alla pesca, all’agricoltura, ma anche con la rete dei “valori” espressi dalla comunità in termini socio-culturali. E’ il tempo che tutto ciò diventi valore spendibile anche in termini di PIL sostenibile.

“La cultura diventa impresa. La tua” sarà anche una occasione formativa per tutti coloro intenzionati ad avere informazioni dirette sugli incentivi e le misure in atto.

Questo il link dell’evento digitale “La cultura diventa impresa. La tua. Gli incentivi di Invitalia per avviare un’impresa culturale in Puglia” a cui registrarsi: https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/le-guide-ai-nostri-incentivi/appuntamenti?&incentive=Invitalia

