GdF: visita del Generale di Divisione Francesco Mattana, Comandante Regionale Puglia

Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Puglia, Generale di Divisione Francesco Mattana, si è recato in visita presso la Compagnia di Martina Franca. Nella circostanza l’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Dell’Anna, ha incontrato i militari del Reparto ed ha assistito ad un briefing tenuto dal Capitano Arturo Boccuni, Comandante della Compagnia martinese, che ha illustrato le principali attività operative del Reparto, nonché gli aspetti più salienti riguardanti il personale e la logistica.

Il Generale Mattana, nell’apprezzare i risultati conseguiti, ha espresso parole di compiacimento e gratitudine alle Fiamme gialle martinesi per la dedizione che quotidianamente profondono nell’azione di contrasto a quei fenomeni di illegalità economico – finanziaria che, nell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, risultano maggiormente lesivi ed insidiosi, ribadendo come l’azione della Guardia di Finanza sia fondamentale per accrescere la giustizia e l’equità sociale, a salvaguardia della collettività.

Nel corso della mattinata, il Comandante Regionale si è recato altresì presso la sede del Comando Provinciale di Taranto, ove ha presenziato ad una sobria ma significativa cerimonia di inaugurazione di una pietra monumentale, dedicata ai caduti del Corpo, posizionata all’ingresso della caserma “Brigadiere Lorenzo Greco, Medaglia d’Argento al Valore Militare.

La visita è stata eseguita nel rigoroso rispetto delle precauzioni sanitarie dettate dall’Autorità di Governo a contrasto della contingente ripresa della pandemia. La scopertura del monumento è stata caratterizzata anche dalla benedizione da parte del Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Puglia – Padre Tommaso Chirizzi.

