Hanno esercitato il loro diritto allo sciopero gli studenti dell’Istituto “P.ssa Maria Pia” di Taranto, riunitisi stamattina nel piazzale antistante la sede centrale della scuola, in via Galileo Galilei, per chiedere a gran voce il rispetto di un altro diritto essenziale, quello all’istruzione che, secondo quanto sostenuto dai ragazzi, sarebbe venuto meno a causa di problematiche legate principalmente alla didattica a distanza, partita mesi fa a causa dell’emergenza Covid, e non ancora risolte. Ma non solo.

La DDI, a causa di una connessione internet intermittente, o talvolta assente, si conferma il problema primario della didattica digitale integrata, su cui le scuole hanno dovuto riversarsi per proseguire e terminare un anno scolastico interrotto dalla pandemia e iniziare quello nuovo, alla luce della risalita dei contagi, dividendo le classi (metà in presenza e metà da remoto). All’ordine del giorno le difficoltà tanto dei docenti quanto degli studenti. Le lezioni, insomma, non si svolgono in maniera fluida.

Oltre all’installazione della fibra nelle sedi dell’Istituto, i ragazzi chiedono i necessari dispositivi utili alla didattica digitale, dotati di webcam e microfono, così come la penna per la LIM, e di poter continuare ad accedere ai laboratori, opportunamente organizzati in modo tale da mantenere le previste distanze di sicurezza.

I ragazzi lamentano anche la mancata distribuzione quotidiana di mascherine chirurgiche da parte della scuola, così come previsto dalle direttive del Governo centrale, e l’assenza di personale addetto alla rilevazione della temperatura con il termoscanner all’ingresso dell’istituto, interessato alcune settimane fa da un focolaio Covid e chiuso di conseguenza per 15 giorni.

A metà mattinata, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rita Frunzio, incontrando i rappresentanti d’Istituto, ha chiesto di pazientare un altro paio di settimane affinchè venga installata la fibra a scuola per rendere adeguata la DDI.

Richiesta accolta dai ragazzi, che, alla scadenza delle due settimane, qualora gli interventi da parte della scuola non venissero completati, sarebbero pronti a manifestare nuovamente.

Sull’utilizzo del termoscanner e sulla distribuzione delle mascherine chirurgiche, la Dirigente avrebbe risposto che ci sarebbero delle difficoltà.

La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid.

