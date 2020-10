Campagna sierologica in AQP: i risultati sono negativi

È negativo l’esito dell’indagine sierologica promossa da Acquedotto Pugliese volta a contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 del personale dipendente. All’iniziativa di prevenzione del Welfare AQP hanno aderito 1006 persone, circa la metà del personale AQP.

“Esprimo vivo compiacimento – ha commentato il Prof. Pierluigi Lopalco, neoassessore regionale alla Sanità – per lo screening sierologico capillare che AQP ha già realizzato e pianificato per tutto il personale. Dall’analisi dei dati emerge che i prelievi effettuati e i relativi esami hanno dato esito negativo. Questo significa che da tali test sierologici si è registrata la totale assenza del virus SARS COV 2 nei soggetti esaminati”.

“Le persone di Acquedotto Pugliese stanno dimostrando una grande attenzione al tema”. Il commento del Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia. “Invito tutti gli acquedottisti a essere sempre rigorosi nel rispetto delle norme da applicare per la prevenzione e la lotta al Coronavirus”,

Nell’ambito del programma di screening, sono stati predisposti punti di campionamento presso le otto sedi territoriali, Bari (entrambe le sedi), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Trani e Calitri, e presso i 5 impianti di potabilizzazione, dove è stato eseguito il prelievo ematico necessario per l’esecuzione del test. I campioni prelevati sono inviati alle strutture territoriali della rete Covid.

Dopo questa prima fase, partirà la seconda tornata, presumibilmente entro metà novembre, e una terza, a distanza di un mese, dedicata a coloro che hanno già eseguito il test o che vorranno aderire per la prima volta all’iniziativa, in modo da monitorare l’andamento e il rispetto delle misure precauzionali.

L’indagine sierologica – fortemente voluta dai Coordinatori AQP Francesca Portincasa e Pietro Scrimieri – si va ad aggiungere al piano di sicurezza già in corso che prevede la disponibilità di dotazioni anti contagio, gel igienizzanti e una massiccia campagna informativa sulle contingenti modalità di lavoro.

Attualmente in Acquedotto Pugliese le attività proseguono in presenza e da remoto, grazie al telelavoro, secondo le indicazioni del Governo e delle parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Correlati

Commenta l'articolo: