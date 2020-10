APP IMMUNI, Ordine Ingegneri e Asl ne parlano con studenti e docenti

Scaricare l’app Immuni, utilizzarla al meglio e invitare amici e familiari a fare lo stesso. L’Ordine degli Ingegneri e l’Asl della provincia Taranto chiamano a raccolta le scuole di secondo grado e avviano una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla necessità di tracciare per prevenire il coronavirus. Si comincia giovedì 22 ottobre: l’appuntamento è alle ore 10 sul canale YouTube dell’Ordine degli Ingegneri. Saranno ospiti, e ovviamente protagonisti, gli studenti e i docenti del Righi e del Battaglini.

Si tratta della prima tappa di un percorso informativo che il Consiglio dell’Ordine Ingegneri della provincia ionica e l’Asl ritengono necessario e urgente alla luce dell’evoluzione della pandemia. L’Ordine degli Ingegneri da giorni sta approntando il programma di divulgazione on line in sinergia con il Dipartimento Prevenzione della Asl, con la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti di età superiore ai 14 anni ed i loro insegnanti sull’importanza di una tempestiva ed efficiente ricostruzione dei contatti. Verrà dunque descritto come l’app nazionale di contact tracing fornisce la soluzione al problema. Primo workshop, come detto, giovedì 22 ottobre alle 10 in diretta sul canale YouTube dell’Ordine Ingegneri di Taranto, con la dottoressa Tatiana Battista del Dipartimento Prevenzione Asl e l’ingegner Nicola Rochira, segretario dell’Ordine di Taranto e presidente della commissione ICT.

