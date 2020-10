Taranto: sacerdote positivo al Covid-19

Il sacerdote Martino Mastrovito, parroco della parrocchia Spirito Santo in Taranto, è risultato positivo al COVID-19. I suoi stretti collaboratori ora si trovano in quarantena fiduciaria mentre si sta provvedendo all’attuazione di tutti i protocolli prescritti. L’arcivescovo, monsignor Filippo Santoro, ha manifestato telefonicamente al caro don Martino la sua vicinanza e quella di tutta la comunità diocesana assicurandogli la preghiera e il sostegno per una pronta guarigione. La chiesa parrocchiale e tutte le opere annesse, domani saranno sottoposte a trattamento di sanificazione.

Lo rende noto Emanuele Ferro, portavoce dell’arcidiocesi di Taranto.

