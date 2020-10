Sostenibilità del trasporto pubblico, amministrazione Melucci premiata a Rimini

L’impegno dell’amministrazione Melucci per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale è stato premiato a Rimini, durante l’International Bus Expo, la principale fiera dell’area del Mediterraneo e del Sud Europa per l’industria degli autobus. L’impegno dell’amministrazione Melucci per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale è stato premiato a Rimini, durante l’International Bus Expo, la principale fiera dell’area del Mediterraneo e del Sud Europa per l’industria degli autobus.

L’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi, accompagnato dal vicepresidente di Kyma Mobilità Francesco Scarinci, ha ritirato il riconoscimento da parte della Man, azienda produttrice di mezzi per il trasporto pubblico, per l’impegno che l’amministrazione comunale sta ponendo verso la sostenibilità.

La Man fornirà il Comune di Taranto di 24 bus ibridi che rafforzeranno il parco di Kyma Mobilità, primo passo verso la completa transizione a mezzi a basso impatto ambientale.

«Ho avuto modo di esprimere la soddisfazione dell’amministrazione nel constatare l’attenzione diffusa verso le azioni che stiamo mettendo in campo – le parole di Castronovi –, la mobilità sostenibile è un nostro obiettivo imprescindibile. Come affermato lunedì scorso a Taranto dal ministro per il Sud Peppe Provenzano, la nostra città può diventare la capitale euro-mediterranea dello sviluppo sostenibile».

