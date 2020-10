Lunedì 19 alle 9.30 il sindaco ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale inaugureranno il cantiere per la riqualificazione e recupero del Campo Scuola Giuseppe Valente nel quartiere Salinella.

La struttura, totalmente riammodernata, avrà un ruolo centrale nei prossimi Giochi del Mediterraneo 2026, e rappresenterà il principale impianto per l’atletica leggera della città.

L’intervento, finanziato con 2 milioni di euro, prevede la ristrutturazione integrale, l’adeguamento impiantistico e normativo in base ai regolamenti della federazione di atletica nazionale e del CONI e l’implementazione della fruibilità da parte del pubblico.

Sarà inoltre realizzata una pista da 400 mt a 8 corsie e pedane per tutte le discipline di atletica. Sarà disposto il rifacimento del tappeto erboso con sistemi di drenaggio e innaffiamento. È prevista la riqualificazione degli spogliatoi, dei servizi, l’implementazione della luminosità dell’impianto per soddisfare i requisiti illuminotecnici delle competizioni nazionali ed internazionali.

Correlati

Commenta l'articolo: