Al MArTa “La cultura diventa impresa: quali incentivi usare in Puglia?”

Come si avvia un’impresa culturale in Puglia? Quali sono gli incentivi di Invitalia a disposizione? Quali sono i consigli di chi ce l’ha fatta?

A queste e altre domande vuole rispondere l’evento digitale che Invitalia organizza per il 21 ottobre 2020, in collaborazione con il MArTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto – per cercare di stimolare la nascita di imprese creativo/culturali nel territorio tarantino e pugliese.

I responsabili di Invitalia racconteranno le cinque misure agevolative che l’Agenzia nazionale gestisce nell’ambito della creazione e dello sviluppo d’impresa: Cultura Crea, Smart&Start Italia, Resto al Sud, Nuove Imprese a Tasso Zero e Italia Economia Sociale.

Cuore dell’evento saranno anche le testimonianze e le storie di chi è già riuscito a mettersi in proprio, creando startup innovative, imprese sociali e culturali. Parteciperanno, tra gli altri: Fabrizio Manzulli, Assessore Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale, Comune di Taranto; Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia; Eva Degl’Innocenti, Direttore MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Vincenzo Bellini, Presidente Distretto Produttivo Puglia Creativa.

