“Wind days”, riunione a Bari il 29 ottobre

Dopo l’incontro tra il virologo Pierluigi Lopalco e il sindaco Rinaldo Melucci dello scorso 24 settembre, per affrontare le questioni legate ai “wind days”, dal quale scaturì una richiesta del sindaco Rinaldo Melucci del successivo 8 ottobre, il dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha convocato Comune di Taranto e Arpa Puglia a Bari, il prossimo 29 ottobre.

Si discuterà della possibilità di apportare variazioni al “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi”. In particolare sarà affrontata la sopraggiunta esigenza di rivedere l’istituto dei “wind days”, per coordinarlo con le linee guida anti Covid soprattutto all’interno delle scuole.

