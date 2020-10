Rotatoria Cimino, aggiudicato l’appalto

È stato aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione di una rotatoria a servizio di parcheggio e terminal bus adiacenti alla pineta Cimino.

Con questo passaggio amministrativo, si accelerano i tempi di avvio dei lavori per questa fondamentale infrastruttura, che razionalizzerà il traffico in un’area destinata a diventare uno tra gli snodi principali per il trasporto nell’area urbana.

«Quest’opera, molto attesa, è uno degli elementi che contribuiranno a valorizzare ulteriormente l’area della pineta Cimino – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, dove vogliamo potenziare il terminal bus per alleggerire il traffico veicolare».