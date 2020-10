Melucci: “Studiamo e accompagniamo le nostre eccellenze produttive”

Prosegue il giro di visite informali del Sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dall’Assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Fabrizio Manzulli, presso alcune delle eccellenze produttive tarantine, nei settori ritenuti strategici per un modello di sviluppo sostenibile, alternativo alla monocultura industriale e legato agli aspetti identitari del territorio ionico.

“Dopo la nautica e la sua filiera – fa sapere il Sindaco Melucci – , è stata la volta del comparto oleario e vitivinicolo presso la storica realtà di Varvaglione, molto attiva per altro sui mercati esteri e quindi autentica ambasciatrice della bellezza e della rinnovata attrattività di Taranto e della sua provincia”.

L’Amministrazione comunale promuove in questo modo la propria programmazione, le opportunità e gli eventi internazionali che stanno riguardando Taranto, un lavoro che ha bisogno ora di essere messo a sistema con gli sforzi più virtuosi delle imprese locali, per accrescere le possibili ricadute culturali ed economiche di questa stagione di trasformazioni.

“Queste occasioni di studio e confronto – conclude il Sindaco – saranno tutte utili per perfezionare la intensa attività amministrativa e gli investimenti correlati, irrobustendo e raccontando al meglio la transizione che il capoluogo ionico ha intrapreso.

Stiamo partendo dai campi di attività che la partecipazione cittadina ha già indicato come prevalenti all’interno del piano di transizione ecologica, economica ed energetica di Ecosistema Taranto, cioè l’innovazione tecnologica, l’enogastronomia, il turismo esperienziale e specialistico, la cinematografia, la nautica e la cantieristica, in generale la logistica portuale e quanto collegato alle istituende zona economica speciale e zona franca doganale, piuttosto che la grande rigenerazione urbana in corso”.

