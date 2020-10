Le squadre di Kyma Ambiente al lavoro nei quartieri della città

Le squadre di Kyma Ambiente sono al lavoro per ripulire le strade della città. Numerosi interventi sono stati eseguiti in diverse zone, dal quartiere Salinella al quartiere Tamburi. Gli operatori stanno procedendo al rassetto dei marciapiedi, liberando inoltre le aiuole dai rifiuti nascosti nel verde.

I mezzi di Kyma Ambiente e la spazzatrice meccanica sono in continuo movimento, per ripristinare il decoro lì dove si sono create delle vere e proprie discariche abusive a causa dell’incuria di taluni. Con l’installazione delle fototrappole per gli incivili non ci sarà più scampo.

Intanto il personale di Kyma Ambiente, nonostante l’organico ridotto (si chiudono domani alle 12 le selezioni online per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali, dagli operatori ecologici agli autisti, ai vigili ecologici tra le altre), prosegue l’attività di pulizia con notevole impegno e spirito di sacrificio.