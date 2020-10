Pulizia straordinaria al quartiere Tamburi, sopralluogo del sindaco Melucci

Gli operatori di Kyma Ambiente hanno iniziato quest’oggi una campagna straordinaria di interventi per ripristinare il decoro del quartiere Tamburi, con particolare attenzione alle aree circostanti il cimitero San Brunone.

Sul posto si è recato anche il sindaco Rinaldo Melucci, che ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto da Kyma Ambiente e da Arca, cooperativa che in queste particolari attività sta prestando un prezioso supporto all’azienda.

«Torniamo in questo quartiere – le parole del primo cittadino –, dove a febbraio abbiamo avviato la raccolta differenziata con ottimi risultati, per fornire ancora una volta un segnale forte agli incivili che si ostinano a violentare la bellezza della nostra città. Questi sforzi, nei prossimi giorni, troveranno un ulteriore supporto nelle videotrappole che Kyma Ambiente installerà in angoli sensibili della città, Tamburi compreso: come dimostrato per l’Isola Madre, dove grazie alle telecamere abbiamo già individuato alcuni incivili dediti all’abbandono abusivo di ingombranti, anche qui non lasceremo loro spazi di manovra».

Le attività di pulizia straordinaria proseguiranno per i prossimi giorni, con le attività di spazzamento e il recupero dei rifiuti ingombranti grazie all’impiego di una trentina di operatori a terra, un camion dotato di “ragno”, una spazzatrice e due mezzi per il recupero specifico degli elettrodomestici abbandonati.

