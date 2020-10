Pubblica illuminazione, Vietri: “Soluzioni per migliore gestione manutenzioni e ammodernamento impianti”

“Con una mia interrogazione consiliare al sindaco ho riportato l’attenzione sulla pubblica illuminazione in città. Sono, infatti, passati tre anni dall’emanazione dell’avviso pubblico attraverso il quale l’amministrazione comunale di Taranto avrebbe potuto confrontare proposte e studi di fattibilità al fine di valutare la concorrenzialità tra le stesse e una migliore gestione della rete di illuminazione pubblica che contemplasse interventi di miglioria e riammodernamento della stessa. Una possibilità che si sarebbe potuta concretizzare se il comune avesse nel frattempo nominato l’apposita commissione, prevista dal suddetto avviso esplorativo, deputata all’esame ed alla comparazione delle diverse proposte che l’amministrazione ha ricevuto da ben tre anni!

Una valutazione che si sarebbe dovuta mettere immediatamente in atto, visto i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione per i quali l’amministrazione comunale quotidianamente riceve richieste d’intervento e ripristino da parte dei cittadini in tutti i quartieri.

Per queste ragioni, ho scritto al sindaco per sollecitare l’attività inizialmente avviata e finita da troppo tempo nel dimenticatoio senza che si sapesse più nulla; a seguito della mia sollecitazione l’amministrazione comunale ha risposto in consiglio comunale che la commissione per la valutazione delle proposte pervenute, attesa da tre anni, sarà nominata entro il corrente mese. Se così fosse, si potrà giungere a breve ad una comparazione delle proposte pervenute e ad una valutazione conclusiva che permetterà finalmente al civico ente di stimare quale possa essere la soluzione più idonea rispondente all’interesse pubblico di garantire maggiore sicurezza stradale e un ragguardevole risparmio di consumo energetico per alleggerire da questo aggravio le casse comunali. Molti impianti di pubblica illuminazione della città necessitano di interventi di manutenzione o di riammodernamento complessivo che non possono essere ulteriormente dilatati nel tempo.”

Nota di Giampaolo Vietri – Consigliere Comunale di Taranto – Fratelli d’Italiaù

