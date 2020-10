Taranto: confronto con associazioni di volontari della Protezione Civile regionale

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’Assessore al Patrimonio Francesca Viggiano si sono confrontati quest’oggi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città con le quattro associazioni tarantine di volontari della Protezione Civile iscritte presso l’elenco regionale.

A loro il primo cittadino ionico è tornato a manifestare la gratitudine per tutto il lavoro che con gratuità e abnegazione la Protezione Civile svolge non solo nei momenti di emergenza e criticità della vita del territorio, ma anche nel corso dei grandi eventi che ormai stabilimente il capoluogo ospita durante tutto l’anno. Durante la riunione sono emersi i suggerimenti dei volontari per migliorare le attività del Centro Operativo Comunale (COC) e il coordinamento cittadino delle associazioni ERA – Sez. Magna Grecia, Amici del Soccorso, Due Mari e Gruppo Protezione Civile Taranto.

Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale verificherà anche come ottimizzare la stessa logistica riferibile al lavoro quotidiano della Protezione Civile, per consentire ai volontari di svolgere un servizio ancora più efficace a favore dei cittadini di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: